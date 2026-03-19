SOGECLAIR : UN NOUVEAU DUO POUR RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT EN AMÉRIQUE DU NORD

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce la nomination de Billy Darveau au poste de Vice-Président Digital Engineering Amérique du Nord et de Romain Dusan au poste de Vice Président Intérieurs Cabines Amérique du Nord.

Ce nouveau tandem s’inscrit dans la continuité du développement engagé ces dernières années dans la région. Il aura pour mission de renforcer la présence du Groupe au Canada et aux États-Unis, en s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, l’innovation et une proximité accrue avec les clients et partenaires, afin de consolider durablement la position de SOGECLAIR sur le marché nord-américain.