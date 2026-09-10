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Sogeclair retrouve un résultat net positif au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 07:26
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Sogeclair publie un résultat net positif de 0,3 MEUR au titre du 1er semestre 2026, à comparer à une perte de 0,8 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA en nette amélioration de 21,4% à 6,2 MEUR, soit une marge accrue de 1,6 point à 7,9%.

La société de technologies pour l'aéronautique, l'aérospatial et les transports a réalisé un chiffre d'affaires de 78,1 MEUR, en léger recul de 3,1% par rapport à 80,6 MEUR au 1er semestre 2025, mais stable à taux de change constant.

A 1,2 MEUR, le résultat opérationnel (EBIT) s'est inscrit en retrait de 0,4 MEUR en comparaison annuelle, en raison notamment des frais et charges liés à l'opération de cession des activités d'Engineering dédiées au client Airbus.

Même s'il affirme aborder le 2e semestre "avec des perspectives contrastées selon ses activités", Sogeclair déclare rester, "par son positionnement sur des marchés porteurs, confiant dans l'avenir à moyen terme".

Il poursuivra ses objectifs de croissance tout en bénéficiant des effets des actions de digitalisation et d'amélioration de la performance engagées depuis plusieurs semestres. L'actualisation du plan stratégique Ambition 2030 sera présentée en octobre.

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