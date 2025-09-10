SOGECLAIR : résultats du S1 2025

RESULTATS du 1er SEMESTRE 2025
Chiffre d’affaires = 80,6M€ (+1,9%)
EBITDA(1) = 5,1M€ (+24,2%)
Fonds propres = 59,1M€ (+2,3%)
Blagnac, France, le 10 septembre 2025, après séance de cotation.
SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2025. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.
Le Conseil d’Administration réuni le 08 septembre 2025 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 juin2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer