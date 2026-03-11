SOGECLAIR : résultats annuels 2025

RESULTATS ANNUELS 2025

Chiffre d’affaires consolidé : 160,3 M€, +2,1% (ATCC)(1) : +3,0%)

EBITDA(2) = 18,7 M€, +13,0%

Résultat Net = 6,8 M€, +11,8%

Dividende = 1,0 € par action, +4,2%



Blagnac, France, le 11 mars 2026, après séance de cotation.



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.





Le Conseil d’Administration réuni le 10 mars 2026 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

L’ensemble des soldes intermédiaires de gestion s’améliorent, avec un EBITDA à 11,7% du CA qui augmente à 18,7M€, un résultat opérationnel à 6,4% du CA en nette amélioration à 10,2M€ et un résultat net à 4,3% du chiffre d’affaires en croissance à 6,8M€.