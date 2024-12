SOGECLAIR : nouvelle gouvernance

Le Conseil d’Administration de Sogeclair a décidé de procéder aux changements suivants qui prendront effet le 6 janvier 2025 :

- Alexandre ROBARDEY est nommé Président du Conseil d’Administration.

- Philippe BREL est nommé Directeur Général du Groupe. Il succède à Olivier PEDRON.



Juriste et gestionnaire de patrimoine, Alexandre ROBARDEY, diplômé de l’IFA, a fait son entrée au Conseil d’Administration en 2020. Avec sa nomination, c’est la troisième génération du concert familial Robardey (actionnaire à 65 % du Groupe) à occuper la Présidence du Conseil.



Philippe BREL, ingénieur de formation, compte une large expérience dans les secteurs de l’Aéronautique et de la Défense, en France comme aux États-Unis. Son parcours de Directeur Industriel, de Directeur de Business Units pour de grands groupes ainsi que Président du Directoire d’une ETI côtée vont permettre au Groupe d’accompagner nos clients et nos équipes dans l’excellence opérationnelle.

Son parcours au sein d’une entreprise familiale ainsi que les bons résultats financiers à son actif sont autant d’atouts qui permettront à Sogeclair d’atteindre son objectif défini dans le plan Sogeclair 2030 (CA : 250M€, EBITDA : 12%, Free-cash Flow : 5%).



Le conseil d’administration accueille ce nouveau duo dont il apprécie la complémentarité.