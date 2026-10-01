SOGECLAIR finalise la cession des activités d'ingénierie dédiées à Airbus

SOGECLAIR FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS D'INGÉNIERIE DÉDIÉES À AIRBUS





Blagnac, France, 01 octobre 2026 après séance de cotation - SOGECLAIR annonce avoir finalisé ce jour la cession de ses activités d’ingénierie dédiées au client Airbus à Akkodis, leader mondial du conseil en ingénierie numérique.



Cette opération concerne 366 collaborateurs répartis en France, en Espagne, en Allemagne, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni. Le transfert des activités aux États-Unis et en Tunisie sera finalisé après l'obtention des autorisations réglementaires requises. Le périmètre cédé représente près de 20% du chiffre d’affaires du Groupe.



Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de SOGECLAIR. Elle permettra au Groupe de renforcer son positionnement sur ses activités d’ingénierie et de fabrication à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie du produit, tout en poursuivant sa diversification vers des marchés à fort potentiel tels que l’aviation d’affaires et la défense.







À PROPOS DE SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense.