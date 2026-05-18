SOGECLAIR ENVISAGE UN PROJET DE CESSION

DE SES ACTIVITÉS D’INGÉNIERIE DÉDIÉES À AIRBUS





Blagnac, France, 18 mai 2026 après séance de cotation - Dans un contexte de concentration croissante du marché de l’ingénierie aéronautique, SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sûre et plus efficiente, annonce envisager un projet de cession de ses activités d’ingénierie dédiées à Airbus.



Cette opération envisagée s’inscrit dans l’ambition du Groupe de soutenir une croissance à long terme et une excellence opérationnelle pérenne, tout en assurant la continuité des activités concernées.



Elle s’appuierait sur l’expertise historique de SOGECLAIR et s’inscrirait dans sa stratégie visant à développer des solutions d’ingénierie à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie des produits, tout en poursuivant sa diversification vers des secteurs tels que la défense et l’aviation d’affaires. En cas de transaction, Airbus demeurerait l’un des cinq principaux clients de SOGECLAIR, notamment à travers ses activités industrielles en thermoplastiques, incluant les trappes d’accès de voilure.



Tout projet de transaction resterait soumis aux autorisations réglementaires ainsi qu’aux procédures applicables d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.