SOGECLAIR CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME ET PRECISE LA DATE DE MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE

Blagnac, France, le 30 mars 2026, après séance de cotation.



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, confirme qu’il respecte le critère d'éligibilité au PEA-PME précisé par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros.



En conséquence, les actions SOGECLAIR peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.



Le dividende de 1,0 € brut par action, annoncé le 11 mars 2026 (communiqué sur les Résultats Annuels 2025), sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 12 mai prochain, il serait mis en paiement le 20 mai 2026. Le détachement du coupon interviendrait le 18 mai 2026.