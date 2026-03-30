 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SOGECLAIR CONFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME ET PRECISE LA DATE DE MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE
information fournie par Boursorama CP 30/03/2026 à 17:35

Blagnac, France, le 30 mars 2026, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, confirme qu’il respecte le critère d'éligibilité au PEA-PME précisé par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros.

En conséquence, les actions SOGECLAIR peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Le dividende de 1,0 € brut par action, annoncé le 11 mars 2026 (communiqué sur les Résultats Annuels 2025), sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 12 mai prochain, il serait mis en paiement le 20 mai 2026. Le détachement du coupon interviendrait le 18 mai 2026.

Valeurs associées

SOGECLAIR
32,2000 EUR Euronext Paris +0,31%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une goutte de carburant coule d'une pompe, le 9 mars 2026 à une station-service de Vélizy-Villacoublay, près de Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Le G7 prêt à "toutes les mesures nécessaires" pour stabiliser le marché de l'énergie
    information fournie par AFP 30.03.2026 19:07 

    Le G7 des ministres des Finances et de l’Énergie s'est dit lundi disposé à "prendre toutes les mesures nécessaires" pour assurer la stabilité du marché de l'énergie, secoué par la guerre du Moyen-Orient. Le conflit a entraîné la quasi-paralysie du détroit d'Ormuz, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en hausse, tirée par TotalEnergies et Engie
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:58 

    La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, portée par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte toujours très incertain et ballotée par les propos contradictoires du président américain Donald Trump. L'indice du CAC 40 a progressé de 70,50 points ... Lire la suite

  • Panaches de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth après des frappes israéliennes, le 30 mars 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:54 

    Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, lundi, au 31e jour après le déclenchement du conflit : . Liban: la Finul annonce la mort de deux Casques bleus dans le sud La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé la ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale lors d'une session de questions au gouvernment, à Paris le 13 on novembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le "groupe de dej", quand politiques et journalistes se mettent à table
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:51 

    Lorsqu'un journaliste rejoint pour la première fois un service politique, le même conseil est souvent partagé par ses collègues: "Surtout, trouve-toi vite un bon groupe de déj". "Un groupe de quoi ?" Un groupe de déjeuner. Un cercle de journalistes qui se retrouvent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank