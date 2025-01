Sogeclair confiant pour la poursuite de sa croissance en 2025

(AOF) - Sogeclair a enregistré une progression de son chiffre d’affaires consolidé 2024 de 6,1% à 157 millions d'euros. C’est le 15ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d’affaires (+2,5% au quatrième trimestre malgré un effet de base défavorable). Cette croissance est portée par les marchés de l’aviation d’affaires (42,2% du CA) en hausse de 17,1%, par le secteur de la défense (5,6% du CA) en forte croissance de 24% et le spatial (2,4% du CA) en croissance de 10%.

L'aviation commerciale (35,2% du CA) reste stable à +1,8% tout comme le secteur automobile (7,5% du CA) qui se maintient à -0,5%. Au contraire, le secteur ferroviaire (5,4% du CA) se dégrade à -32,1%.

Comme prévu, ce sont les zones Amérique (26% du CA et 29% des clients) et France (66% du CA et 43% des clients) qui continuent de porter la croissance du groupe avec une hausse de respectivement 22,3% et 4,8% par rapport à l'année précédente.

Au sujet de ses perspectives, Sogeclair est confiant pour la poursuite de sa croissance en 2025. Tout au long de l'année, l'activité BU Engineering s'est appuyée sur une bonne dynamique commerciale qui résulte en un solide carnet 2025. L'activité BU Solutions va bénéficier des bonnes perspectives commerciales en Asie ainsi que du renforcement commercial du secteur défense.

En outre, le positionnement sur des marchés porteurs (défense, aviation d'affaires et commerciale), la diversification de ses offres (Engineering, Simulation, Equipements) et le développement commercial des équipes vont permettre au groupe d'atteindre ses objectifs définis dans le Plan Sogeclair 2030 (250 millions d'euros de CA, 12% d'Ebitda, 7% de free cash-flow).

La société d'ingénierie spécialiste de l'aéronautique dévoilera ses résultats 2024 le 12 mars prochain après clôture de la Bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS