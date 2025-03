Sogeclair confiant pour la poursuite de sa croissance en 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

La BU Engineering va pouvoir s'appuyer sur de solides perspectives pour 2025, résultant de sa bonne dynamique commerciale et prévoit de poursuivre ses gains de parts sur le marché porteur de l'aviation d'affaires. La BU Solutions va, elle, poursuivre l'exécution du plan de redressement initié en 2024.

La nouvelle gouvernance de Sogeclair (Alexandre Robardey, président du conseil et Philippe Brel, directeur général) est confiante pour la poursuite de la croissance profitable en 2025.

Le chiffre d'affaires de la BU Solutions a connu une croissance significative de plus de 10% pour atteindre 80,6 millions d'euros.

(AOF) - Sogeclair a dégagé en 2024 un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros, soit une hausse de 6,1%. Le résultat opérationnel a progressé de 2,8% à 7,1 millions d'euros et résultat net a enregistré une croissance de 29,8% à 6,1 millions d'euros. En revanche, l'Ebitda se replie légèrement de 0,6% à 16,6 millions d'euros. La zone Amérique du Nord a poursuivi son développement et a amélioré sa rentabilité. La zone Europe a cru légèrement mais a souffert en termes de rentabilité, tout comme l’Asie-Pacifique.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.