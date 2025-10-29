SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2025 : +1,4% à 117,4M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +1,8%

CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE : CHIFFRE D’AFFAIRES +0,4% à 36,9M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +2,2%







Blagnac, France, le 29 octobre 2025, après séance de cotation.





SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2025. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.



(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -0,5M€ contre 0M€ en 2024.



Le Groupe affiche, au 30 septembre 2025, un chiffre d’affaires de 117,4 millions d’euros, en légère progression à +1,4% et +1,8% à taux de change constant.

Sur le troisième trimestre, le CA est en légère croissance à 36,9 millions d’euros (+0,4% et + 2,2% APTCC).