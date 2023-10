SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

Accélération de la croissance au 3ème trimestre : chiffre d’affaires +10,1% à 35,3M€

Chiffre d’affaires 9 mois au 30 septembre 2023 : +8,3% à 107,8M€

A périmètre et taux de change constants* : +8,8%







SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2023.

*Les variations de change sur la période représentent -0.5M€ contre 2,7M€ en 2022.



Le chiffre d’affaires publié confirme une croissance soutenue grâce à un modèle diversifié d’offres, de géographie et de segments de marché.

Avec un 3ème trimestre à +10,1%, c’est la dixième hausse consécutive de chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, l’aviation commerciale (marché +5%) et la défense (marché +5%) sont les plus dynamiques toutes les deux à +20%, le ferroviaire (marché +3%) et l’aviation d’affaires (marché +5%) progressent respectivement de +15,2% et de +5%, l’automobile (marché +1,7%) en léger recul de 4% voit une stabilisation sur le 3ème trimestre à +1%.