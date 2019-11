SOGECLAIR : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019

CA 9 mois au 30 septembre 2019 : +18,4% à 134M€A périmètre et taux de change constants* : +12,9%SOGECLAIR est concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour l'aérospatial et le transport.Le chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre progresse de 15,5% (12,6% à périmètre et taux de change constants).Tous les clients du top 20 voient leur CA augmenter alors que la répartition globale poursuit son équilibrage. Le top 5 passe ainsi de 60,7% à 57,1% et le top 10 de 72,3% à 70,3%.La division aerospace (81,3% du CA) à +12,4% bénéficie de l'effet de change pour 2,3 M€ et d'une progression soutenue à +9,9% alors que l'effet de surproduction du S1 lié au Brexit ne s'est pas poursuivi au T3. L'activité US est en nette accélération.Les constructeurs de l'aviation commerciale, de l'aviation d'affaires, du spatial et du secteur des hélicoptères progressent, seuls les clients Tier One reculent de 2,2% à 1,1% du CA Groupe.La division simulation (17,3% du CA) bondit de 63,9%. A périmètre et taux de change constants, la progression s'établit à +37,0% grâce à l'activité dédiée au véhicule autonome.La division véhiculier (1,4% du CA) baisse de 11,9%. Retraitée de l'intragroupe pour les grands simulateurs automobiles, le CA 9 mois de la division ressort en croissance de 14,1%.L'ensemble des zones progressent, la France réalise +11,8% alors que l'international croît de 23,7%.