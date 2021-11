SOGECLAIR : chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2021

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2021 : -7,4% à 87,9M€

A périmètre et taux de change constants* : -2,0%



SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2021.

A périmètre et taux de change constants (APTCC), le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 progresse de 12,7% par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d’affaires 9 mois baisse de 2% APTCC.

*Les variations de change sur la période représentent 1,6M€, elles étaient non significatives en 2020.

Les variations de périmètre sur la période représentent -3,6M€ (restructuration en Allemagne).