SOGECLAIR : chiffre d'affaires 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 12 MOIS AU 31 DECEMBRE 2025 : +2,1% à 160,3 M€



A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +3,0%





CROISSANCE AU 4EME TRIMESTRE : +4,0% à 42,9 M€



A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +6,4 %







Blagnac, France, le 28 janvier 2026, après séance de cotation.







SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025 (clos au 31 décembre 2025). SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.





(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -1,5M€ contre 0,3M€ en 2024.





Le Groupe affiche, au 31 décembre 2025, un chiffre d’affaires de 160,3 millions d’euros, en progression à +2,1% (+3,0% à taux de change constant).



Pour la dix-huitième fois depuis le T2 2021, le CA du T4 2025 est en croissance à 42,9 millions d’euros (+4,0% et +6,4% APTCC).