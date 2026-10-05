SOGECLAIR - Cession Ingénierie Airbus : Un recentrage fortement relutif / Achat - Obj. 37,9 € - Pot. +24%

Un recentrage fortement relutif
- Cession des activités d'ingénierie dédiée à Airbus
- CA cédé environ 20% du CA groupe soit 32 M€
- Nombre de collaborateurs : 365
- Cessions totales : Allemagne, Espagne, UK / Cessions partielles France, Canada, Inde
- Date de cession : 1er octobre
En mai dernier, Sogeclair a initié le processus de vente de sa branche d'Ingénierie dédiée à Airbus afin de se recentrer sur des activités plus créatrices de valeur, le groupe n'ayant pas les moyens d'atteindre la taille critique sur ce segment. Akkodis, leader mondial du conseil en ingénierie numérique, est le repreneur. Né en 2022 de la fusion entre Akka Technologies et Modis, Akkodis compte environ 50 000 collaborateurs à travers le monde.
Cette activité « représente près de 20% du chiffre d'affaires du groupe » soit un peu plus de 30 M€. En termes de marge, elle est « low margin contributive ». Depuis 2022, la branque Ingéniering affiche une marge d'Ebitda moyenne de 8,7%. En 2025, elle était de 12,5% et au S1 2026 de 9,9% pour une marge moyenne au S1 de 7,1%.
Aucune indication précise n'a été donnée sur le niveau de marge réalisé par l'activité cédée hormis le fait qu'elle soit peu contributive. Cette cession aura donc un caractère relutif important pour la BU car cela concerne un peu moins de 40% de son CA et cela jouera également favorablement sur l'ensemble du périmètre.
Compte tenu du caractère "low margin contributive" indiqué par la direction et des niveaux de rentabilité historiques de la division, nous retenons, à titre d'hypothèse, une marge d'EBITDA de l'ordre de 3 % pour le périmètre cédé.
Ainsi, retraitée de cette activité, la BU Ingénierie aurait affiché en 2025 un CA de 50 M€ pour une marge d'Ebitda de 18,6% vs 12,5%. Cela met en exergue le côté relutif d'une telle opération.
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