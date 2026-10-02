Sogeclair cède ses activités d'ingénierie Airbus à Akkodis

Sogeclair a finalisé la cession de ses activités d'ingénierie dédiées au client Airbus à Akkodis, leader mondial du conseil en ingénierie numérique. Cette opération concerne 366 collaborateurs répartis en France, en Espagne, en Allemagne, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni. Le transfert des activités aux Etats-Unis et en Tunisie sera finalisé après l'obtention des autorisations réglementaires requises. Le périmètre cédé représente près de 20% du chiffre d'affaires du groupe.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Sogeclair. Elle permettra au groupe (qui fabrique des solutions innovantes de mobilité pour l'aéronautique, le spatial, la défense, le transport et l'aérospatial) de renforcer son positionnement sur ses activités d'ingénierie et de fabrication à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle de vie du produit.

Il poursuivra sa diversification vers des marchés à fort potentiel tels que l'aviation d'affaires et la défense.