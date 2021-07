SOGECLAIR - CA S1 : En ligne - Croissance à 2 chiffres au T2

CA S1 : Croissance à 2 chiffres au T2

S1 en ligne avec nos attentes : 59,1 M€ (-14,2% / -7,7% pc & tcc) - 58 M€ attendus ;

Retour de la croissance au T2 +19% ;

4ème trimestre de hausse en séquentiel.

Comme attendu Sogeclair retrouve le chemin de la croissance au T2 sous l'impulsion de la reprise de l'Aerospace.



Aerospace (CA S1 44,7 M€ -12,7% / -3,8% à pc & tcc / 42,2 M€ attendus).

L'Aviation d'Affaires progresse de +35,3% sur le semestre et représente 43,9% du CA groupe soit 26 M€. L'Aviation Commerciale recule de -46,9% à 15 M€.

Au cours de semestre, le groupe a subi un effet de base particulièrement défavorable au T1 et inversement au T2. Ainsi, l'Aviation d'Affaires double presque au T2 après une très légère progression au T1 (+2,3%). L'Aviation Commerciale, quant à elle, retrouve le chemin de la croissance au T2 avec une progression de +26,4% vs -65% au T1.

Retraitée de l'effet périmètre lié à l'arrêt de l'activité en Allemagne fin 2020 et à la création d'une nouvelle entité en mars, l'activité au S1 baisse de « seulement » -3,8% ce qui est une excellente performance au regard d'une division quasiment par deux de l'Aviation Commerciale. Ceci est à mettre au crédit de la très bonne performance de l'Aviation d'Affaires qui devient l'activité la plus importante du groupe.

En termes de séquences, le T1 a reculé de -36,7% et le T2 a progressé de +34,5%.



Simulation (CA S1 13,9 M€ -19,2% / 15,1 M€ attendus)

Lors de la publication du T1 nous avions évoqué une attaque informatique sur la filiale ferroviaire. Cette attaque a induit l'arrêt de l'activité pendant 1 mois ce qui a eu pour conséquence un manque à gagner d'environ 1 M€. Retraitée de cet élément l'activité aurait été quasiment stable au T2 après la baisse de 24,2% au T1. C'est donc en ligne avec nos attentes.

Il faut noter que la direction a insisté sur le fait que toutes les activités hors « gros simulateurs » sont en croissance. Même s'il ne nous est pas possible, pour le moment, de chiffrer cette progression c'est un bon signal pour la suite car un des défis était de réussir à compenser la fin des programmes liés à ces simulateurs.

En termes de séquences, le T1 a reculé de 24,4% et le T2 de -13,2% (quasi stable hors effet Ransomeware).



Perspectives

Les activités de Développement (services) ont progressé de 6% à 13,7 M€ au cours de ce 1er semestre alors que la Série et les Produits ont reculé de respectivement -18%

(18,7 M€) et -19,6% (26,6 M€). Cette reprise du Développement, bien que l'effet de base soit favorable, est un bon signal pour les années à venir car cela traduit que le groupe est bien positionné pour bénéficier des plans de soutien mis en place par le gouvernement. Par ailleurs, l'industrie aéronautique qui reste sonnée par la pire crise qu'elle n'ait jamais vécue commence à entrevoir des signaux positifs. Le momentum redevient donc favorable selon nous.

Enfin, nous attendons avec impatience la présentation du plan de transformation qui aura lieu lors de la publication des résultats semestriels en septembre. Gageons que cela rendra la « lecture » du groupe et de sa stratégie plus aisée.



Valorisation Groupe. 99,3 M€ / 31 € par action

DCF (70%) : 76,1 M€ / 23,7 € par action.

Somme des parties (30%) : 153,6 M€ / 47,9 € par action

Aérospace - valorisation par comparables 68,4 M€ ;

Oktal-Sydac hors AVS- valorisation par comparables 49,1 M€ ;

ratio de transaction sur AVS 36 M€.



Opinion & Objectif de cours : Achat - 31 € vs 30 €



Notons que 106 866 actions (3,45% du capital) ont été créées correspondant à l'option de paiement du dividende en actions nouvelles. L'émission de ces actions nouvelles s'est faite sur la base d'un cours de 16,48 €. Le solde du dividende, soit environ 1 M€, a été versé en numéraire en juin.