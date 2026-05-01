SOFTS-Le sucre brut se stabilise près de son plus haut niveau depuis trois semaines ; le cacao à Londres atteint son plus haut niveau depuis deux mois et demi

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Les contrats à terme sur le sucre à l'ICE se sont stabilisés vendredi près de leur plus haut niveau depuis trois semaines et s'apprêtaient à enregistrer une hausse hebdomadaire de 6 % alors que les prix de l'énergie restaient élevés, tandis que le cacao à Londres atteignait son plus haut niveau depuis deux mois et demi.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 a progressé de 0,8 % à 14,73 cents la livre à 12h19 GMT, après avoir égalé plus tôt le plus haut de trois semaines de jeudi, à 14,77 cents.

* L'analyste Green Pool a relevé ses prévisions de déficit mondial de sucre pour 2026/27 , les portant à 4,3 millions de tonnes contre 1,66 million précédemment, les prix élevés de l'énergie incitant les sucreries brésiliennes à utiliser la canne à sucre pour produire de l'éthanol plutôt que du sucre.

* “Les perspectives de production d'éthanol se sont raffermies en raison d'un real brésilien plus fort, de la hausse des prix mondiaux de l'essence et de la probabilité croissante que le Brésil modifie les taxes sur les carburants et/ou augmente la teneur en éthanol de l'essence”, a déclaré l'analyste.

* Les livraisons de sucre brut à l'échéance du contrat de mai sur l'ICE ont été estimées à environ 483.400 tonnes, selon les informations préliminaires fournies par deux négociants en sucre.

* L'ICE publiera les données officielles de livraison vendredi.

* Le sucre blanc LSUc1 a progressé de 1 % à 443,10 dollars la tonne.

CACAO

* Le cacao de Londres LCCc2 a reculé de 1,1 % à 2.640 livres la tonne, s'éloignant d'un plus haut de deux mois et demi atteint plus tôt. Il s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 3 %.

* Le cacao bénéficie du soutien des craintes selon lesquelles une pénurie d'engrais et l'arrivée imminente du phénomène climatique El Niño pourraient freiner la production de 2026/27.

* “Les prix du cacao ont probablement atteint leur niveau plancher et pourraient rebondir d'ici la fin de l'année, une tendance qui pourrait être accentuée par un phénomène El Niño plus intense”, a indiqué Citi dans une note.

* Du côté de la demande, le fabricant américain de confiseries Hershey a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, les utilisateurs de GLP-1 ayant stimulé la demande pour ses snacks plus sains, mais a enregistré une baisse de 4 % du volume des ventes de confiseries.

* Le cacao à New York CCc2 a reculé de 0,6 % à 3.546 dollars la tonne.

CAFÉ

* Le café Arabica KCc2 a reculé de 1 % à 2,8275 dollars la livre, s'orientant vers une baisse hebdomadaire de 4 %.

* La perspective d'une récolte exceptionnelle de café au Brésil, premier producteur mondial, pèse sur les prix.

* “L'arabica pourrait être une matière première atypique, pour laquelle l'effet net d'un El Niño puissant pourrait être positif sur les rendements (au Brésil)”, a déclaré Citi.

* Le café robusta LRCc2 a reculé de 0,1 % à 3.358 dollars la tonne.