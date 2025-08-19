SoftBank va investir $2 mds dans Intel

SoftBank 9984.T a signé un accord prévoyant un investissement de deux milliards de dollars dans Intel INTC.O , ont déclaré lundi les deux entreprises dans un communiqué conjoint.

Dans le cadre de cet accord, le groupe japonais va acquérir des actions du fabriquant américain de semiconducteurs au montant unitaire de 23 dollars.

Plus tôt dans la journée, Bloomberg a rapporté que le gouvernement américain envisageait de prendre une participation de 10% au capital d'Intel, dont le directeur général Lip-Bu Tan a été critiqué récemment par le président américain Donald Trump, qui a appelé à sa démission immédiate du fait de ses liens d'affaires avec la Chine.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Intel.

(Angela Christy à Bangalore; version française Jean Terzian)