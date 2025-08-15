SoftBank's PayPay demande à être cotée en bourse aux États-Unis

(Le plan d'introduction en bourse s'étoffe)

SoftBank 9984.T a déclaré vendredi que l'opérateur d'application de paiement PayPay Corp a demandé l'introduction en bourse d'actions de dépositaire américain aux États-Unis.

Le calendrier, la taille et le prix exacts de la cotation publique doivent encore être déterminés, a déclaré SoftBank dans un communiqué.

Reuters a rapporté cette semaine que SoftBank avait sélectionné des banques pour une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis.

L'offre pourrait lever plus de 2 milliards de dollars auprès des investisseurs et pourrait avoir lieu dès le dernier trimestre de cette année, selon Reuters.

PayPay restera une filiale de SoftBank après l'introduction en bourse, a déclaré le conglomérat.

Reuters a rapporté en 2023 que SoftBank envisageait une cotation de l'entreprise aux États-Unis.

PayPay a contribué à inciter les consommateurs japonais à adopter les paiements numériques et offre des services tels que des services bancaires et des cartes de crédit.