CAC 40
7 903,48
+0,42%
SoftBank's PayPay demande à être cotée en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le plan d'introduction en bourse s'étoffe)

SoftBank 9984.T a déclaré vendredi que l'opérateur d'application de paiement PayPay Corp a demandé l'introduction en bourse d'actions de dépositaire américain aux États-Unis.

Le calendrier, la taille et le prix exacts de la cotation publique doivent encore être déterminés, a déclaré SoftBank dans un communiqué.

Reuters a rapporté cette semaine que SoftBank avait sélectionné des banques pour une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis.

L'offre pourrait lever plus de 2 milliards de dollars auprès des investisseurs et pourrait avoir lieu dès le dernier trimestre de cette année, selon Reuters.

PayPay restera une filiale de SoftBank après l'introduction en bourse, a déclaré le conglomérat.

Reuters a rapporté en 2023 que SoftBank envisageait une cotation de l'entreprise aux États-Unis.

PayPay a contribué à inciter les consommateurs japonais à adopter les paiements numériques et offre des services tels que des services bancaires et des cartes de crédit.

Valeurs associées

LY CORP
3,7308 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK
1,374 EUR Tradegate 0,00%
SOFTBANK GROUP
96,100 EUR Tradegate +7,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

