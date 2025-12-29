 Aller au contenu principal
SoftBank rachète DigitalBridge pour 4 milliards de dollars afin de renforcer l'infrastructure de l'IA
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de DigitalBridge augmentent de 10 % après l'annonce de l'opération

*

Le directeur général Marc Ganzi continuera à diriger DigitalBridge en tant que plateforme séparée

*

SoftBank vise à tirer parti de l'augmentation de la demande en matière d'IA

(Mise à jour des actions au paragraphe 3)

SoftBank Group 9984.T va acquérir l'investisseur en infrastructure numérique DigitalBridge Group

DBRG.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, ont déclaré les deux entreprises lundi, alors que la société d'investissement japonaise cherche à approfondir son portefeuille lié à l'IA.

L'acquisition élargirait l'exposition de SoftBank à l'infrastructure numérique alors que le conglomérat japonais positionne son portefeuille pour se concentrer sur l'intelligence artificielle.

Les actions de DigitalBridge ont augmenté d'environ 9,8 % à 15,30 dollars lundi, après une hausse de 45 % au début du mois après que Bloomberg News a rapporté pour la première fois les pourparlers d'acquisition.

L'offre de 16 dollars par action représente une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de DigitalBridge vendredi et valorise la société à 2,92 milliards de dollars, l'opération devant être conclue au second semestre de l'année prochaine.

Masayoshi Son, le fondateur milliardaire de SoftBank, cherche à tirer parti de l'augmentation de la demande de capacité informatique qui sous-tend les applications d'intelligence artificielle.

DigitalBridge investit dans les secteurs de l'infrastructure numérique tels que les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres optiques, les systèmes à petites cellules et l'infrastructure périphérique, avec un portefeuille comprenant des sociétés telles que Vantage Data Centers, Zayo, Switch et AtlasEdge.

Fondée en 1991 sous le nom de Colony Capital, la société s'est orientée vers l'infrastructure numérique sous la direction de Marc Ganzi et a pris le nom de DigitalBridge en 2021, après s'être débarrassée de la plupart de ses actifs immobiliers.

Marc Ganzi continuera à diriger DigitalBridge en tant que plateforme gérée séparément, ont indiqué les deux sociétés.

Au 30 septembre, DigitalBridge gérait environ 108 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands investisseurs spécialisés dans l'écosystème numérique.

SoftBank a augmenté ses investissements dans l'IA afin de se positionner au centre de ce que Masayoshi Son a appelé un changement technologique unique en son genre.

L'entreprise, avec OpenAI, Oracle et l'investisseur technologique MGX basé à Abu Dhabi, investit des milliards de dollars dans le projet Stargate, une initiative de calcul et d'infrastructure à grande échelle visant à soutenir le développement de l'IA avancée.

OpenAI, Oracle et SoftBank ont déclaré en septembre qu'ils prévoyaient de construire cinq nouveaux sites informatiques au Texas, au Nouveau-Mexique et dans l'Ohio, qui devraient avoir une capacité de production combinée d'environ sept gigawatts lorsqu'ils seront opérationnels.

