Softbank proche d'un accord avec Nvidia sur la vente d'Arm Holdings-Presse Reuters • 12/09/2020 à 19:14









12 septembre (Reuters) - SoftBank Group 9984.T est proche d'un accord sur la cession du concepteur de puces britannique Arm Holdings à Nvidia NVDA.O pour un montant d'un peu plus de 40 milliards de dollars (33,8 milliards d'euros), rapporte samedi le Wall Street Journal, citant des sources non identifiée. L'accord en numéraire et en actions pourrait être scellé au début de la semaine prochaine et valoriserait Arm à 40 milliards de dollars, précise-t-il. Il s'agirait d'une grande victoire pour SoftBank, qui a acquis Arm pour 32 milliards de dollars (27 milliards d'euros) en 2016 et a eu du mal à relancer sa croissance, ajoute le quotidien. Aucune réaction n'a pu être obtenue après des trois entreprises. (Shubham Kalia, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées SOFTBANK GROUP Tradegate +1.97% NVIDIA NASDAQ -1.20%