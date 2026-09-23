SoftBank lance une émission obligataire de 10 milliards de dollars pour financer son investissement dans OpenAI, selon une fiche de conditions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group Corp 9984.T recueille actuellement les ordres des investisseurs dans le cadre d'une émission obligataire de 10 milliards de dollars destinée à financer ses investissements dans OpenAI, selon une fiche de conditions consultée mercredi par Reuters.

Le conglomérat japonais vise à lever 1 milliard de dollars via une émission obligataire à 3 ans et demi, 4,5 milliards de dollars via une émission à 5 ans et demi et 4,5 milliards de dollars via une émission à 7 ans et demi, selon cette fiche de conditions.

Les investisseurs potentiels ont été informés que les fourchettes de taux indicatives s'établissaient entre 8,75% et 8,875% pour l'emprunt obligataire à 3 ans et demi, entre 9,375% et 9,5% pour celui à 5 ans et demi, et entre 9,75% et 9,875% pour celui à 10 ans et demi, selon ce document.

SoftBank n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.