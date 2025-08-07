SoftBank Group réalise des bénéfices au premier trimestre grâce à l'engouement des marchés pour les valeurs technologiques

L'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T a enregistré jeudi un bénéfice net de 2,87 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à des gains parmi les plus grands investissements cotés de son portefeuille Vision Fund.

Le résultat sera probablement bien accueilli par les investisseurs alors que SoftBank poursuit sa plus grande frénésie de dépenses depuis le lancement de ses fonds Vision en 2017 et 2019, réalisant cette fois des investissements mammouths dans des entreprises d'intelligence artificielle.

Les investisseurs et les analystes attendent des mises à jour sur la manière dont ces investissements seront financés, le calendrier des rendements sur investissement et la vente éventuelle d'actifs pour financer les nouveaux projets.

Les conditions favorables du marché pour les entreprises technologiques au cours du trimestre ont augmenté les évaluations de l'ensemble des participations de SoftBank dans les startups, ce qui pourrait alimenter les opportunités de monétisation qui peuvent être dirigées vers de nouveaux investissements.

Les Vision Funds de SoftBank détiennent pour 45 milliards de dollars d'entreprises prêtes à être cotées prochainement, contre 36 milliards de dollars à la fin du mois de mars.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 421,8 milliards de yens (2,87 milliards de dollars) pour le trimestre avril-juin.

Ce résultat est à comparer à une perte nette de 174,3 milliards de yens pour la même période de l'année précédente et au bénéfice moyen de 127,6 milliards de yens selon les estimations de trois analystes compilées par LSEG.

L'unité Vision Fund a enregistré un gain d'investissement de 726,8 milliards de yens (4,94 milliards de dollars), dont la moitié environ provient d'une hausse du prix de l'action de la société sud-coréenne de commerce électronique Coupang CPNG.N au cours du trimestre.

INVESTISSEMENTS DANS L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

SoftBank dirige un cycle de financement de 40 milliards de dollars pour OpenAI, le fabricant de ChatGPT. SoftBank a jusqu'à la fin de l'année pour financer sa part de 22,5 milliards de dollars , bien que le reste ait été souscrit, selon une source familière avec le sujet.

SoftBank dirige également le financement du projet Stargate - un plan de 500 milliards de dollars pour développer des centres de données aux États-Unis, dans le cadre de ses efforts pour se positionner comme l'"organisateur de l'industrie ", a déclaré son fondateur Masayoshi Son en juin.

SoftBank n'a pas encore donné de détails sur le type de rendement que son financement du projet Stargate pourrait générer. L'ampleur de l'investissement tiers déterminera les autres outils de financement, tels que les prêts bancaires et l'émission de titres de créance, que SoftBank pourrait être amenée à déployer.

En juillet, SoftBank a levé 4,8 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans T-Mobile TMUS.O .

Cependant, les performances de SoftBank en matière de sortie d'investissements et de distribution de bénéfices ont été inégales ces derniers temps. Les Vision Funds ont réalisé un gain d'investissement cumulé de seulement 5 milliards de dollars sur un capital total engagé de 172,2 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

