SoftBank et Ark sont en pourparlers pour participer à l'important tour de table de Tether, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group 9984.T et Ark Investment Management sont en pourparlers pour investir dans un tour de table qui pourrait valoriser l'émetteur de stablecoins Tether Holdings à hauteur de 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi en citant des personnes familières avec le sujet.