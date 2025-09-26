 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 870,50
+1,07%
SoftBank et Ark sont en pourparlers pour participer à l'important tour de table de Tether, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group 9984.T et Ark Investment Management sont en pourparlers pour investir dans un tour de table qui pourrait valoriser l'émetteur de stablecoins Tether Holdings à hauteur de 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi en citant des personnes familières avec le sujet.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
107,500 EUR Tradegate -3,15%
