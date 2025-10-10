SoftBank est en pourparlers pour un prêt de marge de 5 milliards de dollars garanti par des actions d'Arm, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SoftBank Group Corp 9984.T est en pourparlers pour emprunter 5 milliards de dollars auprès de banques mondiales pour un prêt sur marge garanti par les actions de son unité de puces Arm Holdings O9Ty.F , a rapporté Bloomberg News vendredi.
Le capital servira à financer des investissements supplémentaires dans OpenAI cette année, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.
