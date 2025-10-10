SoftBank est en pourparlers pour un prêt de marge de 5 milliards de dollars garanti par des actions d'Arm, selon Bloomberg News

SoftBank Group Corp 9984.T est en pourparlers pour emprunter 5 milliards de dollars auprès de banques mondiales pour un prêt sur marge garanti par les actions de son unité de puces Arm Holdings O9Ty.F , a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le capital servira à financer des investissements supplémentaires dans OpenAI cette année, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.