SoftBank est en pourparlers pour un prêt de marge de 5 milliards de dollars garanti par des actions d'Arm, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 06:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SoftBank Group Corp 9984.T est en pourparlers pour emprunter 5 milliards de dollars auprès de banques mondiales pour un prêt sur marge garanti par les actions de son unité de puces Arm Holdings O9Ty.F , a rapporté Bloomberg News vendredi.

Le capital servira à financer des investissements supplémentaires dans OpenAI cette année, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information.

