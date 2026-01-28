SoftBank est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, selon une source

(Refonte avec détails et contexte) par Deepa Seetharaman

SoftBank Group Corp 9984.T est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, a déclaré mardi une personne familière avec le sujet, alors que le conglomérat japonais double son pari sur le propriétaire de ChatGPT.

Ce nouvel investissement ferait partie d'un tour de table qui pourrait permettre à OpenAI de lever jusqu'à 100 milliards de dollars, ce qui la valoriserait à environ 830 milliards de dollars, a précisé cette personne.

La source a refusé d'être identifiée car l'information n'a pas été divulguée publiquement.

Cherchant à améliorer la position de SoftBank dans la course à l'intelligence artificielle, le directeur général Masayoshi Son a fait un pari "all-in" sur OpenAI. En décembre, SoftBank a déclaré avoir réalisé un investissement de 41 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui lui confère une participation de 11 %.

OpenAI est confrontée à la hausse des coûts de formation et d'exploitation de ses modèles d'IA, alors que la concurrence d'Alphabet GOOGL.O Google s'intensifie.

La nouvelle a d'abord été rapportée par le Wall Street Journal.

SoftBank, dont les actions étaient en hausse de 3,5 % dans les échanges matinaux à Tokyo, s'est refusé à tout commentaire.

Reuters a rapporté le mois dernier que Son avait fait des pieds et des mains pour rassembler les fonds nécessaires à l'investissement précédent, ralentissant ainsi la plupart des autres transactions du Vision Fund de SoftBank.

OpenAI et SoftBank sont également des investisseurs dans Stargate, une initiative de 500 milliards de dollars visant à construire des centres de données d'IA pour la formation et l'inférence qui, selon les dirigeants, est cruciale pour les ambitions du gouvernement américain de devancer la Chine dans le domaine de l'IA.