SoftBank enregistre un bénéfice en baisse au premier trimestre, mais réalise une plus-value sur sa participation dans Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les résultats, issues du paragraphe 3)

* SoftBank a pris une participation dans Intel l'année dernière

* SoftBank n'a comptabilisé aucune plus-value sur OpenAI

* A conclu un accord de prêt de 10 milliards de dollars en utilisant les actions d'OpenAI comme garantie

* A comptabilisé une plus-value sur sa participation dans ByteDance

par Anton Bridge

Le groupe SoftBank 9984.T a annoncé jeudi une baisse de 18 % de son bénéfice au premier trimestre, inférieure aux prévisions, soutenue par une plus-value sur sa participation dans le fabricant de puces Intel INTC.O , alors même qu’il n’a enregistré aucune plus-value sur ses participations dans OpenAI, le développeur de ChatGPT.

Le conglomérat d’investissement et de technologie a enregistré l’année dernière un résultat net record de plus de 5.000 milliards de yens (31,70 milliards de dollars), porté par la hausse de la valeur de ses participations dans ChatGPT.

Alors que l’exposition des entreprises au boom de l’IA est au centre de l’attention dans le monde entier, les investisseurs se concentrent sur les finances de SoftBank, dirigée par Masayoshi Son, qui mise gros sur l’IA.

Le bénéfice net pour la période d’avril à juin s’est élevé à 347,3 milliards de yens. SoftBank a enregistré une plus-value de 1.860 milliards de yens au cours du trimestre, principalement grâce à sa participation dans Intel, dont les actions ont connu une forte hausse. Intel est dirigé par Lip-Bu Tan, un allié de Son, et SoftBank a investi dans le fabricant de puces l’année dernière alors que celui-ci faisait l’objet d’une restructuration. SoftBank a également enregistré une plus-value sur sa participation dans ByteDance, la société mère de TikTok.

UN DESTIN ÉTROITEMENT LIÉ À OPENAI Le sort de SoftBank est désormais étroitement lié à celui d’OpenAI, qui se prépare à une introduction en bourse qui pourrait être reportée à l’année prochaine.

L'investissement cumulé de SoftBank dans OpenAI devrait atteindre 64,6 milliards de dollars d'ici octobre, pour une participation d'environ 13 %. Le gain total sur cet investissement s'élève à 45 milliards de dollars.

SoftBank a déclaré avoir conclu en août un accord de prêt de 10 milliards de dollars avec des institutions financières, en utilisant sa participation dans OpenAI comme garantie. Les négociations concernant ce prêt avaient auparavant achoppé sur la difficulté à évaluer OpenAI, cette société étant privée, comme l’a rapporté Reuters le mois dernier.

Masayoshi Son a cédé des actifs, notamment ses participations dans Nvidia NVDA.O et T-Mobile TMUS.O , afin de miser sur des entreprises liées à l’IA.

Si SoftBank a obtenu un prêt relais de 40 milliards de dollars pour couvrir ses engagements d’investissement en 2026, ce prêt arrivera à échéance en mars 2027, date à laquelle SoftBank devra le rembourser ou le refinancer.

Au second semestre 2026, SoftBank s’est engagé à investir 20 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI, ainsi que 5,4 milliards de dollars pour acquérir l’activité robotique d’ABB et 3,1 milliards de dollars pour acquérir DigitalBridge, un investisseur spécialisé dans les infrastructures numériques.

La valeur nette d'inventaire de SoftBank a atteint un niveau record en juin, mais était retombée à 58.300 milliards de yens au 5 août.

(1 dollar = 157,7500 yens)