SoftBank enregistre un bénéfice de 12 milliards de dollars grâce à la plus-value réalisée sur sa participation dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la plus-value réalisée sur l'investissement dans OpenAI) par Anton Bridge

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a annoncé mercredi que son bénéfice net avait plus que triplé pour atteindre 1,83 billion de yens (11,60 milliards de dollars) au cours du trimestre janvier-mars, grâce aux gains enregistrés sur son investissement dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Il s'agit du cinquième trimestre consécutif de bénéfices pour SoftBank, la branche d'investissement Vision Fund ayant enregistré un gain de 3 100 milliards de yens lié à OpenAI au cours de ce trimestre.

Le fondateur et directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, est l'un des plus fervents soutiens d'OpenAI, le groupe affirmant que ses gains cumulés sur cet investissement s'élèvent à 45 milliards de dollars.

Mais l'ampleur du pari OpenAI – le programme d'investissement le plus ambitieux de SoftBank depuis le lancement des véhicules d'investissement Vision Fund en 2017 et 2019 – a soulevé des questions quant aux pressions financières pesant sur le groupe.

Les critiques soulignent également qu'OpenAI ne jouit plus d'une position dominante parmi les grands développeurs de modèles linguistiques, alors que des concurrents tels que Gemini d'Alphabet GOOGL.O et Claude d'Anthropic gagnent des parts de marché, tandis que les coûts de formation et d'exploitation des modèles d'IA augmentent également.

SoftBank a cédé des participations dans des sociétés telles que T-Mobile TMUS.O et Nvidia NVDA.O , émis des obligations et contracté des emprunts, en s'appuyant sur ses participations dans le concepteur de puces Arm ARM.O et sa branche de télécommunications nationale SoftBank Corp 9434.T .

Les résultats publiés mercredi ont révélé qu'il avait cédé pour 16,25 milliards de dollars d'actions T-Mobile au cours de l'exercice financier.

(1 $ = 157,7300 yens)