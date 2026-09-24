SoftBank émet 11,1 milliards de dollars d'obligations dans le cadre d'une offensive de financement de l'IA, selon un document déposé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a émis un total de 11,1 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars et en euros, selon un document déposé jeudi, dans le but de générer des liquidités pour poursuivre ses investissements dans l'intelligence artificielle.

SoftBank a émis des obligations de premier rang libellées en dollars, dont 1 milliard de dollars à trois ans et demi, 4,5 milliards de dollars à cinq ans et demi et 4,5 milliards de dollars à sept ans et demi, selon ce document.

Elle a également émis deux tranches de 500 millions d’euros chacune d’obligations de premier rang libellées en euros, d’une durée de quatre et six ans, selon ce document.