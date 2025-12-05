Softbank dépose un projet d'OPR sur Balyo
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 14:02
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 0,60 euro, la totalité des 14 323 613 actions Balyo qu'il ne détient pas, représentant 8,57% du capital de cette société de chariots de manutention robotisés.
Il est précisé que Silver Band 4 US Corp, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait.
Valeurs associées
|0,5940 EUR
|Euronext Paris
|+95,39%
