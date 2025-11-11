 Aller au contenu principal
SoftBank-Bénéfice net de 2.500 mds de yens au T2 avec la participation dans OpenAI
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 08:14

SoftBank Group 9984.T a fait état mardi d'un bénéfice net de 2.500 milliards de yens (14,22 milliards d'euros) sur les trois mois à fin septembre, le conglomérat d'investissement japonais inscrivant ainsi son troisième trimestre consécutif dans le vert.

Trois analystes interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur un bénéfice de 207 milliards de yens pour le trimestre en cours, après 1.180 milliards de yens il y a un an.

La division Vision Fund a généré un gain d’investissement de 3.500 milliards de yens, dont 2.160 milliards provenant de sa participation dans OpenAI, créateur de ChatGPT.

Ces résultats interviennent dans un contexte de forte hausse des valeurs technologiques, qui a propulsé le titre SoftBank à des niveaux records.

Alors que les investissements dans les infrastructures d’IA, notamment les centres de données, s’intensifient, et que des acteurs comme OpenAI affichent une croissance rapide, SoftBank apparaît comme l’un des principaux bénéficiaires.

Cependant, certains investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'une possible "bulle de l’IA", les sommes colossales engagées dans des investissements en capital pouvant ne pas générer les profits attendus pour les justifier.

(Rédigé par Anton Bridge, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SOFTBANK GROUP
135,980 EUR Tradegate +8,35%
