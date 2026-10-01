SoftBank achève la dernière phase de son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI

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SoftBank Group 9984.T a annoncé jeudi avoir finalisé son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, dans le cadre de son engagement à participer au dernier tour de table du créateur de ChatGPT.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Plus tôt cette année, OpenAI avait obtenu 122 milliards de dollars d'engagements, valorisant ainsi la société dirigée par Sam Altman à 852 milliards de dollars. Amazon AMZN.O , Nvidia

NVDA.O et SoftBank avaient été les principaux investisseurs de cette levée de fonds.

* Le conglomérat d’investissement japonais, dirigé par son fondateur Masayoshi Son, avait précédemment accepté d’investir ces capitaux en trois tranches de 10 milliards de dollars chacune par l’intermédiaire de son Vision Fund 2.

* SoftBank a levé 11,1 milliards de dollars le mois dernier lors de la plus grande émission mondiale d’obligations d’entreprise à haut rendement afin de financer son pari colossal sur OpenAI.

* Il est devenu l’un des plus grands bailleurs de fonds d’OpenAI au monde, sous l’impulsion de son fondateur Son, qui s’est donné pour objectif de faire du conglomérat japonais un investisseur dominant dans le domaine de l’IA.

* L’investissement cumulé de SoftBank dans OpenAI s’élève à 64,6 milliards de dollars, ce qui lui confère une participation de 13% dans ce laboratoire d’IA.

* Elle a annulé les 10 milliards de dollars restants de la ligne de crédit non utilisée dans le cadre de son prêt relais de 40 milliards de dollars obtenu plus tôt cette année.