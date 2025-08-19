 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SoftBank a tenu des discussions avec Intel sur l'achat de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance, selon le FT
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 11:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement japonaise SoftBank Group 9984.T a tenu des discussions avec Intel

INTC.O sur l'achat de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de l'entreprise américaine de semi-conducteurs en difficulté, a rapporté le Financial Times mardi.

Valeurs associées

INTEL
23,6600 USD NASDAQ -3,66%
SOFTBANK GROUP
93,800 EUR Tradegate -4,49%
