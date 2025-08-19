SoftBank a tenu des discussions avec Intel sur l'achat de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société d'investissement japonaise SoftBank Group 9984.T a tenu des discussions avec Intel
INTC.O sur l'achat de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de l'entreprise américaine de semi-conducteurs en difficulté, a rapporté le Financial Times mardi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer