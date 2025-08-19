SoftBank a tenu des discussions avec Intel sur l'achat de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance, selon le FT

La société d'investissement japonaise SoftBank Group 9984.T a tenu des discussions avec Intel

INTC.O sur l'achat de l'activité de fabrication de puces en sous-traitance de l'entreprise américaine de semi-conducteurs en difficulté, a rapporté le Financial Times mardi.