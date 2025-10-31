 Aller au contenu principal
Sofinnova Partners passe sous les 10% des votes d'Abivax
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 16:20

Sofinnova Partners, agissant pour le compte du fonds Sofinnova Crossover I SLP, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 octobre, le seuil de 10% des droits de vote d' Abivax , au résultat d'une cession d'actions hors et sur le marché.

La société de gestion a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 4 334 739 actions Abivax représentant 8 399 478 droits de vote, soit 5,57% du capital et 9,42% des droits de vote de cette société de biotechnologie.

Fermer

