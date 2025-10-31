Sofinnova Partners passe sous les 10% des votes d'Abivax
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 16:20
La société de gestion a précisé détenir, pour le compte dudit fonds, 4 334 739 actions Abivax représentant 8 399 478 droits de vote, soit 5,57% du capital et 9,42% des droits de vote de cette société de biotechnologie.
