Sofidy s’associe à Wereldhave pour acquérir un important centre commercial aux Pays-Bas

(AOF) - Sofidy s’associe à Wereldhave, spécialiste néerlandais des centres commerciaux, pour acquérir StadshartZoetermeer, un important centre commercial de cœur de ville aux Pays-Bas. Situé dans la Randstad, au cœur de la ville de Zoetermeer, ce centre commercial est un actif mixte regroupant un ensemble de rues commerçantes, de bureaux annexes et de nombreux parkings. Avec 59 000 m² de surface locative, il abrite plus de 110 enseignes (Primark, H&M, JD Sports, TK Maxx, Media Markt, Albert Heijn, Hema ou encore Kruidvat…) et revendique plus de 8 millions de visiteurs annuels.

Dans le cadre de cette opération, Sofidy a noué avec Wereldhave un partenariat capitalistique (respectivement 85% pour les fonds gérés par Sofidy et 15% pour Wereldhave) et opérationnel de long terme. Wereldhave prend en charge la gestion opérationnelle.

Sofidy, qui assure la gestion du véhicule d'acquisition, a structuré cet investissement stratégique en club deal international, en associant plusieurs SCPI et fonds de Sofidy (Immorente, Sofidynamic, Sofidy Europe Invest, MeilleurImmo et Efimmo1) aux côtés d'investisseurs institutionnels. " Cette acquisition leur permet d'intégrer un actif à fort potentiel de création de valeur ", explique la filiale de Tikehau Capital.

L'acquisition a été financée par un prêt hypothécaire auprès de Rabobank, essentiellement structuré sous la forme d'un " green loan " conforme à la Taxonomie européenne.

Sofidy gère aujourd'hui un portefeuille d'environ 600 millions d'euros aux Pays-Bas, réparti sur plus de 170 actifs, principalement situés dans la Randstad, cœur économique le plus dynamique du pays.