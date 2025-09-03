SoFi lance un nouvel ETF sur le thème de l'IA alors que le scepticisme grandit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'actifs numériques SoFi lance un ETF sur le thème de l'IA

L'incertitude sur le thème de l'investissement dans l'IA grandit parmi les investisseurs

Le lancement vise le thème de l'IA "agentique"

par Suzanne McGee

SoFi Technologies SOFI.O est revenu sur le marché des fonds négociés en bourse mercredi avec son premier lancement en près de deux ans, en pariant sur l'intelligence artificielle, le thème le plus en vogue dans l'investissement de détail.

Le nouveau fonds, SoFi Agentic AI ETF, ciblera ce que SoFi appelle les sociétés d'"IA de nouvelle génération", telles que celles qui développent des véhicules auto-conduits, des technologies autonomes et des réseaux de cybersécurité, ainsi que les piliers de l'IA tels que les sociétés de semi-conducteurs et d'informatique en nuage. Ce lancement intervient alors que l'enthousiasme pour tout ce qui touche à l'IA est mis à l'épreuve, les investisseurs posant des questions plus difficiles sur les valorisations élevées des leaders de l'IA tels que Nvidia NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.O , ainsi que sur la capacité de l'IA à générer des gains de productivité et de rentabilité hors du commun.

L'ETF de SoFi suivra la performance d'un nouvel indice sur mesure de Solactive, le BITA USA Agentic AI Select Index, et prélèvera des frais de 0,69 %.

Brian Walsh, responsable du conseil et de la planification chez SoFi, a déclaré à Reuters que les 30 composants actuels de l'indice vont de certains des investissements les plus détenus dans l'IA, tels que Nvidia, à des façons plus inhabituelles de jouer le thème, telles que Intuitive Surgical ISRG.O et Deere & Co. DE.N , des entreprises qui intègrent l'IA dans les produits de chirurgie robotique et l'équipement agricole.

Solactive sélectionne les titres potentiels pour identifier les entreprises qui tirent "une part significative de leur chiffre d'affaires" du déploiement de l'IA.

"Cela va bien au-delà de ce que l'exposition à l'IA de première génération peut offrir", a déclaré Walsh, ajoutant qu'il s'attend à ce que la composition de l'indice sous-jacent change au fur et à mesure que le thème évolue.

SoFi, une plateforme de services financiers numériques, a soutenu cinq autres ETF, dont le plus récent, le SoFi Enhanced Yield ETF THTA.P , débutera en novembre 2023. Roxanna Islam, responsable de la recherche sectorielle chez VettaFi, note que le marché des ETF sur le thème de l'IA devient "encombré", car les gestionnaires d'actifs s'empressent de lancer plus de produits. Quelque 190 ETF à effet de levier et inversés sur une seule action offrent désormais aux investisseurs un moyen de parier sur les mouvements importants des actions sous-jacentes telles que Nvidia, Tesla TSLA.O et Palantir, qui sont liées au thème de l'IA .

"Il sera difficile de se démarquer et de rassembler des actifs à ce stade", a-t-elle déclaré.

Le dernier ETF sur le thème de l'IA à avoir été lancé est le Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF JHAI.O le 19 août. Ce fonds a enregistré des entrées de 1,9 million de dollars depuis son lancement.

Steve Sosnick, stratège de marché chez IBKR, a déclaré qu'en dépit des prises de bénéfices sur les grandes valeurs de l'IA comme Nvidia ces derniers jours, "l'enthousiasme pour ce thème est toujours au rendez-vous"