Sodexo vise le bas de sa fourchette de prévisions pour 2025

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo affiche un chiffre d'affaires en très légère hausse au troisième trimestre de son exercice décalé (mars-mai) et a confirmé des objectifs "dans le bas de la fourchette", selon un communiqué mardi.

Le groupe enregistre des ventes de 6,1 milliards d'euros, en hausse de 0,8% par rapport à l’exercice précédent, pénalisé notamment par un effet de change mais en ligne avec les attentes des analystes sondés par Bloomberg.

Hors effet de change et hors acquisition, la croissance interne, indicateur retenu par le groupe pour ses objectifs, ressort à +3% ce trimestre.

"Notre croissance interne au troisième trimestre est conforme aux attentes et reflète la poursuite des dynamiques récentes", commente dans le communiqué la présidente Sophie Bellon.

"Nous progressons dans la mobilisation de contrats clés et bénéficions d'une discipline tarifaire soutenue ainsi que d'une solide dynamique commerciale sur nos principaux marchés", poursuit-elle.

Sodexo, qui a abaissé ses prévisions en début d'année en raison d'une activité plus faible que prévu en Amérique du Nord, zone où le groupe réalise plus de la moitié de ses ventes, confirme ses objectifs annuels d'une croissance interne du chiffre d'affaires entre +3% et +4% et d'une marge d’exploitation en hausse de +10 à +20 points de base, à taux constants.

"Compte tenu d'une visibilité accrue sur les tendances récentes de l'activité, la croissance interne et la marge d’exploitation sont attendues dans le bas de la fourchette", précise le groupe.

Par zones géographiques, les ventes ont atteint 2,9 milliards d'euros en Amérique du nord, soit une croissance interne de 1,2%, et 2,2 milliards d’euros en Europe, une croissance interne de 3,3%.

Le "reste du monde", avec 1,1 milliard d’euros de ventes, progresse de 7,5%.

Par activités, c'est la branche dédiée à l'événementiel Sodexo Live! qui porte la croissance dans toutes les zones grâce à une forte activité dans les salons des compagnies aériennes, liée notamment à l'augmentation du nombre de passagers.

Le groupe bénéficie notamment "de volumes élevés dans les salons d’aéroport et les stades au Royaume-Uni" et d'une "forte activité touristique en France".