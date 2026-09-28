Sodexo: Succession à la Présidence du Conseil d’Administration

Issy-les-Moulineaux, le 28 septembre 2026

Le Conseil d’Administration de Sodexo propose la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que Présidente, sous réserve du renouvellement de son mandat d’administratrice à l’Assemblée Générale du 16 décembre 2026. Elle succédera alors à Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration depuis 2016.

Après avoir conduit depuis 10 ans d’importantes opérations structurantes qui ont durablement redessiné Sodexo, comme le spin-off et la cotation de l’activité services Avantages & Récompenses (Pluxee) et la cession des titres de la holding Sofinsod, Sophie Bellon a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de Présidente du Conseil d’Administration.

Tout au long de son mandat, Sophie Bellon a renforcé l’indépendance et la qualité des travaux du Conseil d’Administration. Elle se consacrera désormais à la holding familiale Bellon SA, dont elle deviendra Présidente du Directoire, tout en continuant à siéger au Conseil d’Administration de Sodexo, sous réserve du renouvellement de son mandat d’Administratrice par l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration tient à remercier chaleureusement Sophie Bellon pour son engagement et sa contribution à la transformation du Groupe au cours de ces dix dernières années.

Nathalie Bellon-Szabo a consacré l’essentiel de sa carrière à Sodexo. Elle a exercé de nombreuses responsabilités opérationnelles et est membre du Comité Exécutif depuis 2018. Sous son leadership, Sodexo Live! s’est imposé comme un des leaders mondiaux de la restauration et du travel hospitality dans les univers du sport, des loisirs et des grands événements, avec un chiffre d’affaires multiplié par quatre en 10 ans, notamment grâce à son développement aux Etats-Unis, devenus son premier marché. Sodexo Live! est aujourd’hui l’un des moteurs de croissance du Groupe.

Nathalie Bellon-Szabo est Administratrice de Sodexo depuis 1989, membre du Comité des Nominations et du Comité Durabilité. Son parcours lui confère une connaissance profonde du Groupe, de ses métiers, de ses clients et de ses équipes ainsi qu’une solide expérience de sa gouvernance. Elle est également Administratrice de Pluxee depuis 2024, membre du Comité des Nominations et Rémunérations, et Administratrice du Groupe Bouygues depuis 2025.

Par cette nomination, Nathalie Bellon-Szabo deviendra Présidente non-exécutive et quittera ses fonctions opérationnelles dans l’entreprise. Elle aura pour mission d'animer les travaux du Conseil d’Administration, de veiller à la qualité de la gouvernance et de permettre au Conseil d’accompagner la Direction Générale.

Cette nouvelle étape de gouvernance intervient alors que Sodexo a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement, en juillet 2026, de Shift & Grow 2030, son plan d’accélération de la croissance.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo : "Je remercie chaleureusement les membres du Conseil d’Administration pour leur confiance et pour la qualité du travail accompli ensemble au service de la transformation du Groupe. Après dix années à la Présidence du Conseil, je suis très heureuse de voir Nathalie me succéder. Son expérience opérationnelle et sa connaissance de Sodexo et de ses activités seront des atouts précieux pour accompagner l’entreprise dans cette nouvelle étape de son développement. Je lui souhaite pleine réussite. "

Nathalie Bellon-Szabo, future Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo : "Au cours de ces dix années, Sophie a joué un rôle déterminant dans la préparation de l’avenir de Sodexo, et je tiens à l’en remercier. Je remercie également le Conseil d’Administration et ma famille pour leur confiance. Je souhaite apporter mon attachement profond à nos valeurs et à notre mission, et ma conviction que la croissance est créatrice de valeur. Je mesure pleinement la responsabilité qui m’est confiée et je veillerai à ce que le Conseil accompagne Thierry Delaporte et son équipe dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Nous partageons une même ambition : accélérer la croissance de Sodexo, en restant au plus près de nos clients et renforcer notre position parmi les leaders mondiaux. "

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2 e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

7,8 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 15 juillet 2026)

Contacts

Media Analystes et investisseurs Mathieu Scaravetti Juliette Klein +33 6 28 62 21 91 +33 1 57 75 80 27 mathieu.scaravetti@sodexo.com juliette.klein@sodexo.com





A propos de Nathalie Bellon-Szabo

Nathalie Bellon-Szabo est Directrice Générale Sodexo Live! Monde et membre du Comité Exécutif de Sodexo depuis 2018.

Nathalie rejoint Sodexo en 1996 et participe alors à la création de Sodexo Prestige et développe la branche Sports & Loisirs de Sodexo qui deviendra sous sa direction en 2021 Sodexo Live!.

D’abord Directrice commerciale de Sodexo Prestige en France, elle devient par la suite Directrice Générale de Sodexo Sports & Loisirs en France en 2010 et Présidente de Lenôtre à partir de 2012.

En 2015, elle est nommée Directrice des opérations de l’activité Sports & Loisirs de Sodexo au niveau mondial. Elle constitue un portefeuille de sites clients et de marques de prestige de premier plan couvrant le sport, les grands événements internationaux, le MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), ainsi que le tourisme, les destinations culturelles et les lounges aéroportuaires.

En 2017, Nathalie joue un rôle déterminant dans l’acquisition aux Etats-Unis de Centerplate, positionnant Sodexo comme un acteur de premier plan dans le secteur du sport et des loisirs et doublant sa présence mondiale.

En 2018, elle devient Directrice Générale de l’activité Sports & Loisirs de Sodexo, intègre le Comité Exécutif de Sodexo et poursuit l’expansion de cette activité dans le monde, faisant de Sodexo Live! l’un des moteurs de croissance du Groupe. Sodexo Live! opère aujourd’hui sur quatre continents : Europe, Amérique du Nord, Asie et Australie.

Le parcours de Nathalie a été marqué par un engagement profond au service du développement des talents et la promotion interne au sein de Sodexo Live! et de Sodexo. Nathalie est diplômée de l’European Business School, elle est de nationalité française et parle anglais et espagnol.

Nathalie est Administratrice de Sodexo depuis 1989, de Pluxee depuis 2024 et du Groupe Bouygues depuis 2025.

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