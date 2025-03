Sodexo: signe un contrat avec Santos en Australie information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 08:11









(CercleFinance.com) - Sodexo en Australie remporte un important contrat pour une durée de 5 ans avec Santos, premier fournisseur de gaz naturel en Australie.



Dans le cadre de ce contrat, Sodexo opèrera l'ensemble des sites de Santos d'Est en Ouest, dans le Queensland, en Australie-Méridionale ou encore en Australie-Occidentale.



Ce contrat comprend la gestion des hébergements, l'entretien, la restauration et l'hôtellerie, la gestion des aérodromes, la maintenance des installations et les services de santé et de bien-être pour 25 bases-vie, 3 500 chambres et une occupation moyenne de 2 000 résidents.



Keith Weston, Directeur Général de Sodexo Australie, a déclaré : ' Ce nouveau contrat suit une période de forte croissance pour Sodexo, et contribue à étendre notre présence dans l'Est de l'Australie, illustrant notre engagement indéfectible envers cette industrie. '





