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Sodexo progresse, Jefferies passe à "acheter" et salue le nouveau Directeur Général
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 10:56

Le logo du groupe français de restauration et de facilities management Sodexo est visible au siège de la société à Issy-les-Moulineaux près de Paris

Le logo du groupe français de restauration et de facilities management Sodexo est visible au siège de la société à Issy-les-Moulineaux près de Paris

Sodexo grimpe en ‌Bourse lundi à la faveur d'un relèvement de recommandation ​par Jefferies, qui passe à "acheter" sur le titre, le courtier américain considérant que l'arrivée d'un DG externe à ​la tête du groupe de restauration collective crée les conditions d'un ​redressement.

À Paris, l'action gagne 3,94% ⁠à 44,28 euros vers 08h23 GMT.

Nommé en octobre ‌dernier, Thierry Delaporte a pris ses fonctions de directeur général de Sodexo en novembre, ​tandis que la ‌fonction de présidence du conseil d'administration a ⁠été dissociée par la même occasion.

"Les premières mesures prises par Thierry Delaporte et ses déclarations laissent penser qu'il ⁠dispose d'un ‌mandat solide pour mener à bien des ⁠changements et créer les conditions d'un redressement, tandis ‌que l'action continue de se négocier à ⁠des multiples élevés", soulignent les analystes de Jefferies ⁠dans une ‌note publiée dimanche.

Le courtier, qui relève par ailleurs son ​objectif de cours de ‌41 à 55 euros, anticipe une reprise progressive, tablant sur une croissance ​organique dépassant les 4% d'ici 2029.

"Le sentiment des investisseurs est au plus bas, et un ⁠réenclenchement des bénéfices, très attendu, pourrait servir de point de rupture. Cela offre à terme un rapport risque/rendement attractif dans la perspective d'un redressement sur plusieurs années", ajoutent les analystes de Jefferies.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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