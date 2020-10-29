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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sodexo prévoit une baisse du CA de l'ordre de -20% à -25% au S1
Reuters29/10/2020 à 10:36

29 octobre (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA :

* NOUS PRÉVOYONS POUR LE S1 DE L'EXERCICE 2020-2021 UNE BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ORDRE DE -20% À -25% (ENLÈVE RÉFÉRENCE AU S2 2019-2020)

* CA 2019-2020 EUR 19,32 MDS CONTRE EUR 19,22 MDS DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR LA COMPAGNIE

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2019-2020 EUR 65 MILLION CONTRE EUR 1,06 MD L'AN DERNIER

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2019-2020 EUR 569 MILLION CONTRE EUR 527 MILLION DANS LE CONSENSUS FOURNI PAR LA COMPAGNIE

* PERTE NETTE PART DU GROUPE 2019-2020 EUR 315 MILLION CONTRE BÉNÉFICE EUR 665 MILLION L'AN DERNIER

* LES LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS S'ÉLÈVENT À EUR 72 MILLION FIN 2019-2020 CONTRE EUR 907 MILLION L'AN DERNIER

* NOUS PRÉVOYONS UNE AMÉLIORATION POUR LE S1 DE L'EXERCICE 2020-2021 PAR RAPPORT AU S2 DE L'EXERCICE 2019-2020

* NOUS ESTIMONS QUE LA MARGE D'EXPLOITATION DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2020-2021 SERAIT À NOUVEAU POSITIVE, DANS UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE 2 ET 2,5%

* NOTRE HYPOTHÈSE POUR LE PREMIER SEMESTRE 2020-2021 EST D'ENVIRON - 100 MILLIONS D'EUROS EN LIQUIDITÉS GÉNÉRÉES PAR LES OPÉRATIONS RÉCURRENTES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Gdansk Newsroom)

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