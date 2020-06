Issy-les-Moulineaux, le 25 juin 2020 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY). Suite à des discussions récentes avec les détenteurs de ses emprunts USPP, Sodexo a décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de 1,6 milliard US$ pour préserver sa liberté d'action. Les emprunts USPP avaient été mis en place entre 2011 et 2018 pour financer des acquisitions aux Etats-Unis.

Avec des liquidités1 disponibles de près de 5 milliards d'euros à fin mai, dont 1,5 milliard d'euros levé sur le marché obligataire en avril dernier, le Groupe dispose des ressources nécessaires pour financer ce remboursement tout en maintenant une structure financière solide.

Le Groupe entend procéder à ce remboursement d'ici la clôture de l'exercice. Conformément aux conditions des emprunts USPP, ce remboursement inclut une indemnité2 d'environ 149 millions d'euros.

En remboursant par anticipation, le Groupe économisera ainsi 198 millions d'euros de coûts financiers futurs, dont 52 millions d'euros en 2021. Le coût moyen de la dette s'établira dorénavant à environ 1,2 %, par rapport à 2,3 % à la fin du 1er semestre de l'exercice 2019-2020.

A la suite de cette opération, Sodexo ne sera plus soumis à des covenants financiers et conservera une totale agilité pour naviguer en ces temps incertains.

Sodexo poursuivra activement sa politique de financement par endettement.

1 Liquidités aux 31 mai 2020, incluant la trésorerie (dont les fonds réservés) et l'ensemble des lignes de crédit non tirées, récemment augmenté à 2 milliards d'euros après la signature de nouveaux accords bilatéraux le 20 mai 2020.







2 Valeur actualisée nette des flux - valeur nominale.







