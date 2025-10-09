Sodexo : Oddo BHF reste positif, mais abaisse sa cible
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:00
Le bureau d'études explique que son abaissement d'estimations reflète les effets devises, ainsi que la baisse de ses hypothèses de croissance organique (à +3,4% contre +4%) et de marge (à 4,8% contre 5,1%) pour l'exercice 2026.
Oddo BHF juge néanmoins la dissociation des fonctions de président et directeur général 'positive pour la gouvernance du groupe' et le profil du nouveau DG Thierry Delaporte, 'intéressant, avec l'urgence de redresser la croissance aux USA'.
L'analyste ajoute qu'il continue d'apprécier le profil défensif de Sodexo, ainsi que son potentiel d'amélioration opérationnelle, sa structure financière solide et sa valorisation (à 8,3 fois VE/EBIT 2026).
Valeurs associées
|55,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,60%
