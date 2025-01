Sodexo maintient ses perspectives malgré un "début d'année modéré"

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo maintient ses perspectives pour 2025 malgré "un début d'année modéré" avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 6,4 milliards d'euros, selon un communiqué diffusé mardi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Au premier trimestre, nous enregistrons une croissance interne (à taux de change et périmètre constants, NDLR) de 4,6%, marquant un début d'année modéré, comme attendu", estime la PDG de Sodexo Sophie Bellon, citée dans le communiqué.

La croissance du premier trimestre de l'exercice décalé est "affectée par une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du monde de rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux paralympiques", selon le groupe.

"En ligne avec nos attentes d'une croissance modeste au premier semestre et d'une accélération au second semestre, soutenue par le calendrier des contributions nettes de nouveaux contrats, nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs pour l'année", affirme Mme Bellon.

Sodexo prévoit pour l'exercice 2025 une "croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5%" et "une marge d'exploitation en croissance de +30 à +40 points de base (soit 0,3 à 0,4 point de pourcentage, NDLR), à taux constants".

"Une partie de la croissance interne est alimentée par la hausse des prix, qui évolue désormais autour de 3% au cours du trimestre", souligne le groupe.

Toutes les zones géographiques progressent mais l'Europe connaît un ralentissement par rapport aux trimestres précédents, "notamment en raison d'une activité plus faible en Europe continentale, impactée par des pertes de contrats" et "par la réduction des projets ponctuels".

Les ventes en Amérique du Nord sont portées "par une solide croissance d'une part de Sodexo Live! (branche dédiée au sport et à l'événementiel, NDLR), alimentée par de nouveaux contrats, une forte activité dans les salons des compagnies aériennes, les centres de convention et les stades et, d'autre part, par les services aux entreprises soutenus par une fréquentation en hausse et de nouvelles ouvertures de sites".

Le chiffre d'affaires de la zone "reste du monde" profite d'une forte croissance de l'Inde, du Brésil et de l'Australie alors que la Chine se redresse progressivement.