Sodexo: le titre recule, Goldman Sachs n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 17:00









(CercleFinance.com) - Sodexo recule ce mercredi en Bourse de Paris, alors que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le titre d'achat à 'neutre' avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 96 à 73 euros.



Peu avant 17h00, le titre du groupe de restauration collective lâche autour de 1,4%, alors que l'indice SBF 120 recule au même instant d'environ 0,5%.



Goldman étaye sa dégradation par l'avertissement lancé la semaine dernière sur les perspectives pour l'exercice 2025.



'Notre recommandation d'achat était jusqu'ici basée sur la promesse d'une revalorisation boursière de Sodexo, qui se traite actuellement sur la base d'une décote de 30% à 40% par rapport à Compass', rappelle l'analyste.



Alors qu'il s'attendait à ce que cet écart s'amenuise grâce à des gains de nouveaux contrats, à l'amélioration des performances opérationnelles et à l'accroissement des marges bénéficiaires, le professionnel dit maintenant se montrer plus dubitatif quant à une éventuelle matérialisation de ce catalyseur.



Son objectif de cours fait toutefois encore apparaître un potentiel haussier de 19%.





Valeurs associées SODEXO 60,9000 EUR Euronext Paris -1,77%