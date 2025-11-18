 Aller au contenu principal
Sodexo-Le directeur général assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 19:08

Sodexo EXHO.PA a annoncé mardi que Thierry Delaporte, nommé directeur général du groupe de services de restauration en octobre, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026.

"Sarosh Mistry, actuellement Président Amérique du Nord de Sodexo, quittera l’entreprise le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SODEXO
45,9400 EUR Euronext Paris -1,54%
