Sodexo-Le CA propose la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que présidente

Sodexo EXHO.PA a annoncé lundi que le conseil d'administration du groupe avait proposé la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que présidente pour succéder à Sophie Bellon, qui a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.
Nathalie Bellon-Szabo a consacré l’essentiel de sa carrière à Sodexo. Elle sera nommée en tant que présidente sous réserve du renouvellement de son mandat d’administratrice à l’assemblée générale du 16 décembre 2026.
(Rédigé par Etienne Breban)
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