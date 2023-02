Sodexo lance Vita, un socle minimum commun d’avantages sociaux pour ses collaborateurs dans les 53 pays où il opère à partir de 2023.

Issy-les-Moulineaux, 21 février 2023

Avec son programme Vita by Sodexo , le groupe garantit à tous ses collaborateurs éligibles dans le monde entier, une base minimale d’avantages sociaux comprenant un congé parental et un congé de proche aidant, une assurance vie et une ligne d’assistance.

Conformément à la raison d’être de Sodexo – offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous – le lancement de Vita by Sodexo témoigne de l’engagement du Groupe à contribuer au bien-être personnel, financier et familial de tous ses salariés, quel que soit le pays dans lequel ils travaillent ou l’entité du Groupe à laquelle ils appartiennent.

Ce programme mondial d’avantages sociaux, Vita by Sodexo , instaure un standard minimum, dans tous les pays où Sodexo opère sur les 3 avantages fondamentaux suivants :

Une ligne d’assistance, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet aux collaborateurs de bénéficier d’un accompagnement personnel qu’il s’agisse de conseils pratiques ou de soutien psychologique.

qui permet aux collaborateurs de bénéficier d’un accompagnement personnel qu’il s’agisse de conseils pratiques ou de soutien psychologique. Ce soutien s'inscrit dans la continuité des mesures mises en œuvre depuis 2015, renforcées notamment depuis l'épidémie de Covid-19.

Une assurance-vie, qui permet aux collaborateurs de garantir la sécurité financière de leur famille en cas d’imprévu.

Sodexo veut s'assurer que les personnes dont leurs salariés ont la charge reçoivent a minima l’équivalent d'un an du salaire de base de l'employé en cas de décès de ce dernier.

Un congé parental et un congé de proche aidant minimums , qui permettent aux parents et aux aidants de prendre des congés payés pour prendre soin de leurs enfants et/ou de leurs proches, au moment où ils en ont le plus besoin.

, qui permettent aux parents et aux aidants de prendre des congés payés pour prendre soin de leurs enfants et/ou de leurs proches, au moment où ils en ont le plus besoin. Sodexo s'engage à assurer un minimum de 12 semaines de congés payés pour le premier parent, avec l'ambition d'atteindre 14 semaines dans la plupart des pays, 2 semaines de congés payés pour le deuxième parent et 5 jours de congés payés de proche aidant.

Vita by Sodexo sera progressivement déployé dans la plupart des pays où Sodexo est présent, sachant que le calendrier de déploiement peut varier selon les pays. D'ici la fin de l'année 2024, Vita by Sodexo sera déployé dans au moins 60% des pays où Sodexo opère.

Ces avantages seront proposés dans toutes les entités du Groupe Sodexo et dans leur intégralité, dans le respect des législations locales et de l’obligation, le cas échéant, de discussion avec les organisations syndicales et les partenaires sociaux. Chaque pays et entité précisera dans ses règlements ou documents de politique les conditions applicables localement à ces avantages.

Avec Vita by Sodexo , le Groupe se donne les moyens de son ambition : être et rester un employeur de choix.

« Le bien-être de nos collaborateurs est primordial et nous lui accordons toute notre attention et l’importance qu’il mérite. Ce programme illustre notre engagement continu d’être un employeur responsable. Sodexo est le premier groupe mondial de son secteur à prendre un engagement d’une telle envergure. Je suis convaincue que Vita by Sodexo pourra faire une différence dans la vie de nos collaborateurs et nous aidera à attirer et à fidéliser nos talents. », Annick de Vanssay, Directrice des Ressources Humaines Groupe Sodexo.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 employés servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe Sodexo se distingue par son indépendance et l’actionnariat de la famille fondatrice, son modèle d’entreprise durable et son portefeuille d’activités, y compris les services de restauration, les services de facilities management et les solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons des expériences de restauration de qualité, multicanal et flexibles, concevons également des lieux de travail et des espaces partagés attractifs et inclusifs, gérons et entretenons les infrastructures de manière sûre et respectueuse de l’environnement, offrons un accompagnement personnalisé aux patients ou aux étudiants, et concevons des programmes favorisant l’engagement des collaborateurs. Depuis toujours, Sodexo se concentre sur des gestes et des actions concrètes au quotidien grâce à ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans le temps. Pour nous, croissance et engagement social vont de pair. Notre objectif est d’offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d'euros de chiffre d’affaires consolidé pour l'exercice 2022

422 000 collaborateurs au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde



53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13,3 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 5 janvier 2023)

